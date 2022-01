V Pjongčangu čast z zastavo na pol droga

V nadaljevanju preberite:

Če se poklopijo vsi dejavniki, od tehničnih podrobnosti prek vremena, proge, fizisa in psihe, in če si rečeš, da drugič pa že ne boš nehvaležni četrti, ti pripade olimpijska kolajna. Z bronom v Sočiju 2014 je sen dosanjala Besničanka Vesna Fabjan, za katero so bile v Rusiji tretje igre. Četrte v Pjongčangu bi najraje pozabila, po Koreji je šlo vse navzdol, zlasti psihološko, pa ne po njeni krivdi. Predlani se je brez slabe vesti tekmovalno upokojila, zdaj je pomočnica trenerja mladinske reprezentance.