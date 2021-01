V primerjavi s Tourom je bilo vse drugo kot kamilični čaj

Medtem ko Primož Roglič gara, zmaguje in navdušuje na kolesu, njegova življenjska sopotnica Lora Klinc še zdaleč ne sedi križem rok. In kot da najboljši kolesar na svetu in njun prvorojenec Lev ne bi bila dovolj velik zalogaj, si sama nalaga dodatne obveznosti. Nekoč je bila kolumnistka Poleta, zdaj je tudi pisateljica.