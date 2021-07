V srcu Posavja

V nadaljevanju preberite:

Topli dnevi kličejo na lepše in Nedelo vas bo vse tja do srede septembra vabilo, da z nami odkrivate lepote Slovenije. Na skrite in manj skrite poti se podajamo z našima partnerjema, podjetjem Autocommerce, ki bo ob koncu akcije enega od bralcev, ki bo glasoval za izlet po svojem okusu, nagradil z vikend vožnjo z vozilom Mercedes-Benz razreda B, ter podjetjem Medisanus, ki bo za glavno nagrado podarilo dva izdelka Zinzala pršilo, By by bites roll on in Zinzala gel ter 20 tolažilnih nagrad Aromatatooji. Ker nas vse že srbijo pete, kar začnimo. Za uvod vas vabimo v mesto na sotočju Save in Krke z bogato zgodovino in čudovitim zaledjem. Čeprav so Brežice po velikosti šele na 26. mestu med slovenskimi mesti, imajo skupaj s čudovito okolico marsikaj pokazati.