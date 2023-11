Vasko Atanasovski: Na srečo sem mojster in čarovnik

V članku preberite:

Ko se na odru s saksofonom in flavto pojavi Vasko Atanasovski, poslušalci vedo, da jih bo že čez nekaj trenutkov popeljal v svoj magični svet, kjer so zlivajo ritmi etna, jazza, ciganski in balkanski melos in še kaj vabljivega. Mariborčan je pri dvajsetih izdal svoj prvi album z avtorsko glasbo, zdaj, po 25 letih profesionalnega dela, jih ima že več kot 15 z različnimi zasedbami, saj je njegovo ime cenjeno tudi zunaj naših meja. »Glasba je pač moja stvar, je v meni in jaz v njej z dušo in telesom,« pravi 46-letni glasbenik in skladatelj, ki skuša sklepati čim manj kompromisov in biti v ustvarjanju čim bolj iskren. Ustvaril je svoj svet, ki mu omogoča tisto, kar je bistveno za polno življenje: eksistenco in esenco.