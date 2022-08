Večina od nas ima vse znake odvisnosti od spleta

V nadaljevanju preberite:

»Ljubezen do pisanja me spremlja od nekdaj. Vedno so me privlačile dobre zgodbe, sem zelo vizualen tip človeka in imam bogato domišljijo, ta ljubezen pa se je zdaj končno realizirala v nekaj konkretnega,« nekdanji novinar pravi o napetem družbenokritičnem romanu, ki veliko pove tudi o nas tu in zdaj.

Pogovarjala sva se o prekletstvu družbenih omrežij, o tem, da brez spleta sploh ne znamo več živeti, pa tudi o tem, kaj je v življenju resnični luksuz – in ne, to ni najnovejši iPhone.