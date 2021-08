Veselo sprejmemo vse, kar uveljavijo oblasti

V nadaljevanju preberite:

Pri osemnajstih si je Damian Merlak zadal cilj, da mu po tridesetem letu ne bo več treba delati. Potem ko je zgodaj prepoznal potencial bitcoina, je s prijateljem Nejcem Kodričem leta 2011 ustanovil borzo za kriptovalute Bitstamp, ki je kmalu postala ena najbolj prepoznavnih na svetu. Leta 2018 je izstopil iz Bitstampa: zanj je iztržil več kot sto milijonov evrov. Zdaj, ko je mladostniški cilj že zdavnaj izpolnil, pravi, da se verjetno sploh ne bo nikoli upokojil. Trenutno največ časa namenja naložbam v vrednostne papirje, nepremičnine – prejšnji mesec je vrata odprl prvi izmed štirih njegovih bohinjskih hotelov – in energetiko.



S prvim prisluženim milijonom si je kupil avtomobil tesla model S in parcelo v Šentjanah, na kateri je pozneje postavil hišo, ki jo uporablja, kadar je v Sloveniji. Boljših lokacij pri nas ni na pretek: na dlani ima ves Portorož in Piranski zaliv, s terase pa pogled seže do Savudrijskega rta. Pred moderno vilo z močnim sredozemskim pridihom, ki počiva na vrhnji izmed štirih teras in ki jo je dokončal pred dvema letoma, sva se pogovarjala o psihologiji investiranja, Warrenu Buffettu, povezavah med časom in denarjem, ciljih, ohranjanju zmernosti ...

Kako danes gledate na nakup te parcele? Se je investicija obrestovala?

Takrat na nakup nisem gledal kot na investicijo. Hiša na lepi lokaciji na slovenski obali je bila zame predvsem želja. Kot vemo, je naša obala majhna, zato veliko izbire nisem imel. Redno sem spremljal nepremičnine, ki so bile na voljo, in se naposled odločil za nakup te parcele, na kateri je tedaj stala zapuščena in propadajoča manjša hiša. Zaradi lokacije je bila ta parcela draga že v osnovi, pa tudi sicer pri gradnji in pohištvu nisem varčeval z materiali. Zato je – razumljivo – projekt na koncu stal več, kot če bi ga delal za trg.