Vsak dan bijemo boj, da lahko mirne vesti stopimo pred kamero

V nadaljevanju preberite:

Televizijski voditelj in novinar Saša Krajnc, ki se je zaradi opozorila gledalcem znašel pod napadom vodstva TV Slovenija in strankarskih trobil, je spregovoril o političnih pritiskih in bojih na RTV Slovenija. Pojasnil je tudi, zakaj je že dal odpoved, a se premislil in ostal na Kolodvorski. »Zelo rad imam ta poklic. Morda je v tem razlog, da nisem tiho, ko se kršijo standardi,« pravi Mariborčan, ki je svojo kariero začel kot bralec novic na radiu.