Zakonca Križnar: Živiva zelo bogato in zdi se nama, da imava vse

»Takšno, kot je Bojana, težko najdeš,« o svoji ženi pravi Tomo Križnar, borec za človekove pravice in humanitarec, ki že desetletja opozarja na tragedijo afriškega ljudstva Nube na meji med Sudanoma. Našla sta se enako misleča, iskrena in predana, in zdaj se že deset let skupaj borita za njihov obstoj. Plod tega je tudi novi film Trohnenje 2022, v katerem razkrivata grozljivo usodo gobavcev, ki še vedno čakajo, da se zganejo inštitucije, ki bi jim morale pomagati. Onadva ne stojita križem rok. Upata, da bosta ljudem tudi z novim filmom odprla oči za krivice, ki se dogajajo bliže, kot se nam zdi.