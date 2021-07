Življenje brez plezanja? Nemogoče!

V nadaljevanju preberite: Boris Čujić je plezalska legenda v državi, kjer s tem športom niso na ti. Štiri desetletja vertikal, od športnih do velikih sten skoraj vseh celin, opremljevalsko-plezalski pečat je Zagrebčan pustil v svojem drugem domu Paklenici, navrtal malone vse, kar je v lepi njihovi mogoče, nekoč veljal za človeka, ki je edini plezal v vseh slovenskih plezališčih. Je prvi jugoslovanski prvak v hitrostnem plezanju, pisec plezalnih vodnikov in direktor. Zjutraj ima pol ure težave, nato pride k sebi in vsaj trikrat na teden je v skali. Lani je 59-letnik spisal knjigo Zlata leta in z njo v rokah v sredo predaval na 15. Festivalu gorniškega filma v Domžalah.