Življenje gre do konca v breg, ne oddahneš si

V nadaljevanju preberite:

Širšemu občinstvu se je priljubil z vlogo detektiva Brajca v nadaljevankah Jezero, Leninov park in Dolina rož, ve pa, da se svetovnemu ne bo z vlogo šoferja avtobusa v filmu Orkester Matevža Luzarja, ki se poteguje za tujejezičnega oskarja. Dvainpetdesetlet­nik s Koroške Bele je bil nekoč kulturnik, zdaj je uradno podjetnik. Veliko piše, njegov svet je Sveto pismo, je krščanska vera, Cerkev. Ker se smrtno resnih zadev loteva z distanco, humorno, jih včasih sliši od zgoraj in od spodaj, a piše, kakor čuti. Že davno tega sta z njegovo Melito spoznala, da sta, kot pravi, stoposto drug za drugega, njuna pot do zakona, s katerim sta v svojo vez spustila Boga, pa je običajnežu komaj verjetna. Žena zanj pravi, da je vse bolj moder, Gregor zase, da je vse bolj utrujen, kar pride z leti in kilami, ki se jim ne odpove. Zaveda pa se, nepopolni oče šestih otrok, da je za status slovenskega Frasierja malo pozno.