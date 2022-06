Zlata ura in paternošter za srebrno in bronasto kolajno

V nadaljevanju preberite:

Ob bronu v metu diska na igrah leta 1972 v nemškem Heidelbergu in srebru osem let pozneje v nizozemskem Arnhemu je svet invalidskega športa kot mentor, organizator, funkcionar zaznamoval z neizmerno nesebičnostjo, pogumom in skrbjo za sorodne usode. Izjemnost 73-letnika, ki nikdar ni izvedel, kaj ga je v cvetu mladosti obsodilo na paraplegijo, so nagradili tako Tito kot Juan Antonio Samaranch in papež Janez Pavel II.