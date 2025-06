Od minulega petka je pogrešan 16-letni Amar Omerović iz Velenja, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Pogrešani je visok okoli 175 cm, srednje postave in ima temno rjave, kratko pristrižene lase.

FOTO: PU Celje

Po zadnjih informacijah je bil oblečen v temenejša oblačila, s sabo pa je imel večjo črno torbo.

»Vse, ki so ga videli, prosimo, da nam to sporočijo na telefonsko številko 113 ali na anonimno številko policije 080 12 00,« so še zapisali na policiji.