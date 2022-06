Čelada ga ni obvarovala

Danes, nekaj po 18. uri je na Krumperški ulici v Domžalah prišlo do hude prometne nesreče v kateri je umrl 72-letni kolesar. Po do sedaj zbranih obvestilih je vozil po cesti od Gorjuš proti Domžalam, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Kolesar je domnevno vozil po strmem klancu navzdol in v ovinku zaradi neprilagojene hitrost zapeljal s ceste, nato pa trčil v drevo.

Kljub temu, da je imel na glavi čelado, je bilo trčenje tako silovito, da je na kraju zaradi poškodb umrl. Policisti so opravili ogled, o vseh ugotovljenih okoliščinah prometne nesreče bo obveščeno pristojno tožilstvo.