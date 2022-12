Četverica obsojena za grozljivo smrt 77-letnika v gozdu

V nadaljevanju preberite:

»Kaj je bil motiv, vi štirje najbolj veste. Tako kot tudi, zakaj ste šli tja. Ali je bila kakšna zamera, ali ste hoteli odtujiti denar, mobilni telefon, ali pa je šlo za objestnost. Dejstvo je, da je prišlo do poškodb in prepričana sem, da ste storilci vsi štirje,« je včeraj ljubljanska okrožna sodnica Maja Povhe sporočila četverici mladeničev, ki so krivi nasilne smrti 77-letnega Stanislava Knaflja.