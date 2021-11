Iz zapora s smrtjo grozil nekdanji partnerici

V nadaljevanju preberite:

Petindvajsetletni Jastreb Brajdič v priporu čaka na sojenje, ker je pred dobrimi tremi meseci po avtocesti bežal pred policisti in med begom v Novem mestu trčil v policijsko vozilo ter hudo poškodoval dva policista.

Pred dnevi pa je moral sesti na zatožno klop, ker se je več let znašal nad zdaj že bivšo partnerico, še iz zapora pa je grozil njej in njenemu partnerju. Brajdič, ki takrat, ko ni zaprt, biva v Kerinovem Grmu, stalno bivališče pa ima prijavljeno kar na krškem centru za socialno delo, očitkov tožilstva ne prizna.

Obtožba mu očita, da je bil kar štiri leta nasilen do svoje partnerice Milene H. Ta je pred nasiljem nato zbežala in si življenje uredila z novim partnerjem. Brajdič jo je od leta 2016 do oktobra 2019 vsak dan pretepal brez razloga, tako da je bila polna modric, tepel jo je celo takrat, ko je bila noseča, ter ji grozil, da bo ubil njo in otroka.