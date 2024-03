Izročil jim je menda več kot 300 tisoč evrov

»Uničili so nas psihično in finančno,« je v prvem delu svoje izpovedi pred velikim senatom koprskega okrožnega sodišča pričal oškodovanec Dejan K. iz Izole, pri tem pa je mislil tudi na svojo družino.

Po njegovih besedah je »tri leta izsiljevanj, groženj in psihičnih pritiskov« pustilo hude posledice. »Zaznamovani bomo za vse življenje,« je dejal prek video povezave, ko so ga zasliševali iz drugega prostora na sodišču.

Izsiljevanje, grožnje in psihični pritiski so pustili posledice, pravi Izolan. Ker se ni končalo, je početje prijavil policiji. Obdolženca: Oškodovanec se s prijavo o izmišljenem izsiljevanju maščuje.

Izolan se Slavka Dimitrijevića, ki naj bi ga izsiljeval, ter prvoobtoženega Gere Mladenova, ki je poleg izsiljevanja obtožen še ugrabitve, po lastnih besedah boji. O izsiljevanju je dejal, da je Mladenovu, ki ga je imel za prijatelja, potožil zaradi poslovnega partnerja iz Italije, ki naj bi njegovemu podjetju dolgoval okoli 1,3 milijona evrov.

Mladenov naj bi priskočil na pomoč pri tem »projektu« v zameno za tretjino dolgovanega zneska, dve tretjini pa bi od domnevnega dolžnika dobil oškodovanec. Dogovorila sta se, da bo poskušal dolg najprej urediti s pogovorom, kasneje pa je Mladenov dejal, da za pomoč pri projektu potrebuje Dimitrijevića, ki ga je Dejan K. potem tudi zaposlil v svojem računovodskem podjetju.

Povedal je, da so se septembra 2021 skupaj z neidentificiranim Nikolo odpeljali v Saronno k omenjenemu poslovnemu partnerju. Načrt, ki naj bi si ga zamislil Mladenov, pa oškodovancu ni bil všeč. »Rekel mi je, da bosta šla z Nikolo skozi balkon, jaz in Slavko pa skozi vrata. To je bilo zame nesprejemljivo in sem se z avtom odpeljal domov,« je pričal.

Slavko Dimitrijević se brani s prostosti. FOTO: Moni Černe

Tri dni kasneje pa so ga po lastnih besedah začeli izsiljevati za stroške, ki so jih imeli v Italiji; trdili so, da jih je bilo za 140 tisočakov. Plačal naj bi jim, ker je bil paničen, a naj bi zahtevali še več denarja. Ker naj bi se grožnje nadaljevale, oškodovanec pa ni imel kje dobiti denarja, jim je menda zadnji znesek izročil januarja lani, nekaj dni kasneje pa vse skupaj prijavil policiji.

Dejan K. sicer ni želel povedati, kje je dobil več kot 300 tisočakov, ki jih je domnevno izročil domnevnim izsiljevalcem, češ da mu jih je posodil tuji državljan, s tem pa da bi se lahko spravil v kazenski pregon.

Pripovedoval je: »20. februarja (lani, op. a.) okoli 15. ure sem bil s kolegico za picerijo Primavera. Z večjo hitrostjo je pripeljal porsche, iz njega je izstopil Gera Mladenov, pritisnil sem sos tipko (v bundi, op. a.), sodelavki sem rekel, naj pokliče policijo. Z desno roko me je stisnil okoli vratu in začel vleči k avtu,« je opisoval. V avtu je bil njemu neznan mlajši moški, ki je ves čas gledal skozi okno. Mladenov je zahteval njegova telefona. »Med Dekani in Rižano je zavil v gozd, me dal iz avta. Udaril me je po obrazu, v nogo ...«

Obtoženec je njegovi v bundi našel gumb za paniko in solzivec, potem pa ga je menda odpeljal v drugi gozd, proti Hrastovljam, kjer ga je spet tepel, tokrat s trhlim debelejšim kolom. Obtoženi naj bi mu dejal, da si z njim ne more pomagati in da je najbolje, da ga zakoplje. Približno dva tisoč evrov je imel še na računu, zato naj bi se odpeljali na bankomat, da mu izroči gotovino, a so jih prestregli policisti.

Obtoženca na sodišču poskušata dokazati, da je oškodovanec živel luksuzno življenje in je sam izvrševal kazniva dejanja, kot je davčna utaja, zato naj bi ga Mladenov hotel prijaviti organom, ta pa se s prijavo o izmišljenem izsiljevanju maščuje. Trdita, da je imel neporavnane račune z nekaterimi ljudmi, zato sta ga varovala, oškodovanec je menda Mladenova vzel za voznika, Dimitrijevića pa zaposlil njemu v pomoč.

Med drugim so zaslišali tudi knjigovodjo Davida K. iz Ankarana, ki je Mladenova seznanil z oškodovancem, pri čemer je priča nekajkrat spremenila pričanje. Oškodovanec še trdi, da se pred domnevnim izsiljevanjem ni nikogar bal, a priča Emil G. je izpovedala, da je v obdobju, ko sta oškodovanec in obtoženi Mladenov sodelovala, v pisarne namestil tehnično varovanje, tri sos gumbe in videonadzor.