Med martinovanjem več nesreč pijanih voznikov

Martinovanja neodgovornih posameznikov minuli konec tedna so žal prinesla tudi posledice v obliki prometnih nesreč, ki so jih povzročili vozniki, ker so pregloboko pogledali v kozarec in nato sedli za volan. O njih so namreč poročali z več policijskih uprav.

V soboto ob 16.30 so policiste poklicali zaradi nesreče na območju Mokronoga, kjer je v 66-letnega pešca, ki je hodil od Mokronoga proti Trebelnemu ob desnem robu vozišča, trčil voznik avta, ki je vozil v isti smeri, in pobegnil. Pešec je pri hoji uporabljal bergle, zaradi boljše vidnosti pa je imel oblečen odsevni brezrokavnik. V iskanje brezvestnega voznika so se takoj vključili številni policisti. Očividci so jim pomagali s podatkom, da gre za avtomobil znamke volkswagen, in okoli 18. ure v okolici Trebnjega našli parkiran avtomobil, poškodovan na prednjem desnem delu. Izsledili so tudi 32-letnega pobeglega voznika. izkazalo pa se je, da je pijan. V litru izdihanega zraka je imel namreč 0,82 miligrama alkohola. Avto so zasegli in voznika ovadili.

Že v petek okoli 15.30 je na regionalni cesti med Mirno Pečjo in Trebnjim 22-letni voznik avta s parkirnega prostora zapeljal na cesto in odvzel prednost vozniku avtobusa, ki je zato trčil vanj. Poškodovanih ni bilo, povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 0,90 miligrama alkohola. V soboto nekaj po 21. uri je v okolici Trebnjega 66-letni voznik traktorja zaradi vožnje po levi strani vozišča trčil v avtomobil 24-letne voznice, ki je pravilno pripeljala nasproti. Traktorist je po nesreči trčil v kamniti zid in nadaljeval vožnjo, potem pa znova izgubil oblast nad traktorjem, zapeljal na brežino in se prevrnil ter lažje poškodoval. Pri njem so ugotovili »visoko stopnjo alkoholiziranosti«, so sporočili s PU Novo mesto. V nedeljo okoli 15.30 pa je počilo na avtocesti pri počivališču Starine v smeri proti Ljubljani. Tam je 38-letna voznica avta izgubila oblast nad vozilom in zapeljala s ceste. V litru izdihanega zraka je imela 0,45 miligrama alkohola.

Nista hotela povedati, kdo je vozil

S PU Koper so poročali, da je v soboto okoli 8.30 avto na hitri cesti pri Bertokih zaradi neprilagojene hitrosti trčil v vozilo 72-letne voznice. V tem vozilu sta bila 31-letnik in 27-letnik, ki nista želela povedati, kdo je vozil, odklonila sta tudi preizkus alkoholiziranosti in strokovni pregled. Preiskovalna sodnica je odredila prisilni strokovni pregled, zato so ju odpeljali v bolnišnico. Ko se izkaže, kdo je vozil, voznika čaka ovadba. Pri Tomaju so v noči na nedeljo okoli 1. ure policisti naleteli na prometno nesrečo. Lastnik vozila, 18-letnik, je zanikal, da je vozil. Preizkus je pokazal 0,77 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. V nedeljo ob 21.35 pa je policijska patrulja v Šmarjah pri Sežani naletela na prometno nesrečo. Voznik osebnega avtomobila, 43-letni državljan BiH, je trčil v prometni znak, ga podrl ter zapeljal čez izruvani betonski podstavek droga. Napihal je 0,95 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka.

Na območju Radovljice je voznik v nedeljo prav tako trčil (povzročil je le materialno škodo) in pobegnil. Ko so ga izsledili, je preizkus pokazal 1,08 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. V Kranju pa je padel kolesar in se poškodoval. V litru izdihanega zraka je imel 0,74 miligrama alkohola.

V nedeljo okoli 20. ure je v Kamniku pod Krimom voznik avta zaradi neprilagojene hitrosti zapeljal s ceste, vozilo pa se je na nasipu prevrnilo na streho. Pri tem se je voznik lažje poškodoval, preizkus je pokazal 0,82 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka.