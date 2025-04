V Splošni bolnišnici Izola so 16-letnici menda operirali napačno koleno

V Splošni bolnišnici Izola so menda mladoletnici operirali napačno koleno, poroča portal Regionalobala.si. Dekle je sicer članica enega od znanih obalnih športnih klubov. V bolnišnici so za omenjeni portal potrdili, da so operacijo res izvedli.

Poseg na kolenu je bil menda izveden konec marca. Da informacija o napačni operaciji kolena drži, je za portal potrdil vir iz izolske bolnišnice. Ni jasno, kakšen je bil poseg in kakšna napaka se je zgodila.

»Ena od možnosti je, da je osebje 'odprlo' napačno koleno, ugotovilo, da gre za napačno koleno, in ga zaprlo ali pa da je bil dejansko izveden poseg na napačnem kolenu. Nam pa je ta isti vir potrdil, da je bil glede tega sprožen interni strokovni nadzor v bolnišnici,« so še zapisali pri Regionalobala.si.

V bolnišnici so na vprašanja, ali drži, da so operirali napačno koleno mladoletnici, in zakaj se je zgodila napaka ter ali pri njih poteka nadzor, odgovorili skopo. Potrdili so, da je bila operacija na napačnem kolenu izvedena in da bodo vsa pojasnila mogoča šele po zaključenem strokovnem nadzoru.

Odgovore Zdravniške zbornice še čakamo.