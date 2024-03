Med prevozom z intervencijskim vozilom policije umrl 48-letni Korošec

S celjske policijske uprave so sporočili, da so po sinočnji intervenciji zaradi nasilja v družini ob prihodu na kraj dogodka zaradi slabega psihičnega stanja osumljenega za prisotnost zaprosili zdravnico in reševalce.

»Ob interveniranju je osumljeni napadel policiste in jih poškropil s solzivcem, nakar je skozi odprto strešno okno skočil na streho stanovanjske hiše. Po dalj časa trajajočem prigovarjanju se je vrnil v hišo, kjer smo ga prijeli in vklenili s sredstvi za vezanje in vklepanje, hkrati pa so mu zdravnica in reševalci zaradi slabega psihičnega stanja nudili pomoč,« so sporočili.

Ko so 48-letnika z intervencijskim vozilom policije odpeljali na strokovni pregled v zdravstveni dom, je osumljeni nenadoma izgubil zavest. Kljub takojšnjemu oživljanju tako policistov kot zdravstvenega osebja je 48-letni osumljenec umrl, so zapisali na policiji v sporočilu za javnost.

Ogled kraja dogodka so v prisotnosti državne tožilke in preiskovalne sodnice že opravili kriminalisti, preiskovalna sodnica pa je odredila sodno obdukcijo, s katero bodo ugotovili vzrok smrti. Poleg tega bo generalni direktor policije imenoval komisijo, ki bo preverila uporabo policijskih pooblastil.