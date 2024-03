Premalo kadra za vse, kar nalaga zakon

V nadaljevanju preberite:

Uveljavljanje prve med pravicami, ki jih je prinesel dolgo pričakovani zakon o dolgotrajni oskrbi, oskrbovalca družinskega člana, ne teče prav gladko.

Centri za socialno delo so doslej prejeli nekaj več kot 700 vlog za oskrbovalca družinskega člana, izdali pa so 471 odločb, ki so pomenile prevedbo statusa družinskega pomočnika. Na ministrstvu za solidarno prihodnost napovedujejo, da bodo vlagatelji, ki do lani niso bili upravičenci do družinskega pomočnika, začeli odločbe dobivati v naslednjih tednih. Po njihovih zagotovili naj bi informacijski sistem za podporo odločanju o podelitvi pravice že ustrezno nadgradili – januarja niti ni deloval –, pa tudi invalidske komisije pri zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje naj bi začele izdajati mnenja, ki so podlaga za odločanje o pravici.

Na ministrstvu menijo, da je običajno, da se pri vzpostavitvi novega sistema pojavlja več strokovnih vprašanj, a imajo tako vlagatelji, ki čakajo na odločbe, kot centri za socialno delo številne pomisleke. Na 16 centrih za socialno delo v državi je od decembra 18 na novo zaposlenih (v Ljubljani in Mariboru so dobili dve kadrovski okrepitvi, drugod pa po eno) kot ožja oblika enotne vstopne točke za dolgotrajno oskrbo (januarja 2025 bodo točke polno zaživele), a to še zdaleč ni dovolj za dodatne naloge, ki jim jih zakon nalaga, posebej ob upoštevanju, da so se že prej ubadali s kadrovsko podhranjenostjo.