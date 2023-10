Moški streljal v mariborskem lokalu

Okoli 16. ure so bili policisti Policijske uprave Maribor obveščeni, da je v gostinskem lokalu na Pobrežju v Mariboru prišlo do streljanja.

Po prvih znanih informacijah naj bi med gosti prišlo do spora. Eden izmed gostov je nato streljal proti drugemu, vendar ga pri tem ni poškodoval, so sporočili s policije. Storilca še iščejo.

To je že tretji strelski incident na Štajerskem to nedeljo. V zgodnjih jutranjih urah je moški po sporu streljal s puško v okolici Celja, vendar poškodovanih ni bilo. Zjutraj je v okolici Maribora drug moški ubil osebo, po neuradnih informacijah svojo sestro, in sebe.