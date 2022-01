Neeksplodirano bombo v Mariboru bodo odstranili v nedeljo

Med deli na gradbišču na Prevorškovi ulici v Mariboru so v torek popoldne našli neeksplodirano letalsko bombo iz druge svetovne vojne, težko 250 kilogramov.

Bombo bodo deaktivirali in odstranili v nedeljo zgodaj popoldne, sta po ogledu terena povedala mariborski podžupan Samo Peter Medved in Igor Boh iz državne enote civilne zaščite za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi.

Kot je pojasnil podžupan se v Mariboru po dobrih dveh letih od zadnje odmevne akcije znova soočajo z najdbo večje neeksplodirane bombe iz druge svetovne, zato so protokoli že jasni. Iz pasu 300 metrov okoli gradbišča bodo v času odstranjevanja bombe evakuirali vse prebivalce, zato je ljudi pozval, da se dosledno držijo predpisov in navodil.

250-kilogramsko bombo so našli med gradbenimi deli. FOTO: Marko Pigac/Slovenske novice

Predstavnik uprave za zaščito in reševanje Igor Boh je povedal, da so postopke identifikacije začeli takoj po prejeti prijavi o najdbi, ta pa je pokazala, da gre za klasično 250-kilogramsko letalsko bombo. Po prvem koordinacijskem sestanku potekajo priprave na deaktivacijo, ki jo bodo začeli izvajati v nedeljo opoldne. Do takrat bodo pripravili vse potrebno za zmanjšanje vplivov ob morebitni nenadzorovani eksploziji.

»Če bo vse potekalo v skladu z načrti, bi lahko do 15. ure akcijo zaključili. V primeru, da se to ne bo zgodilo tako, lahko stvar traja nekoliko dlje, a verjamem, da bomo v nedeljo uspešno zaključili tudi to akcijo,« je dejal Boh. Poleg evakuacije prebivalcev v 300-metrskem pasu bodo po njegovih besedah v pasu 600 metrov okoli najdišča omejili tudi gibanje. Ljudje bodo v tem območju sicer lahko v svojih stanovanjih, ne bo pa dovoljeno gibanje zunaj bodisi peš ali kakorkoli drugače.

Evakuacijo bodo v nedeljo izvedli pripadniki gasilskih enot, ljudje pa bodo po Bohovih besedah pred tem o vsem skupaj obveščeni. Verjame, da bodo ljudje prisluhnili navodilom, kot so to storili pred dvema letoma, saj gre predvsem za njihovo varnost. Za zdaj še ne vedo, za koliko ljudi bo veljala evakuacija, bodo pa za tiste, ki ne bodo imeli druge možnosti, v času akcije organizirali primerne prostore v kateri od šol ali telovadnic.

Tokratna najdba se nahaja v mestni četrti Tezno

Maribor je bil v drugi svetovni vojni med najbolj bombardiranimi mesti na območju nekdanje Jugoslavije. Najbolj odmevna v zadnjih letih je bila najdba dveh bomb v bližini največjega nakupovalnega središča v mestu in Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor oktobra 2019, ko je bila ob njuni odstranitvi potrebna evakuacija ljudi iz bližnje okolice.

Na občini pri tem opominjajo, da je mestni svet lani jeseni sprejel nov odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Mestni občini Maribor, ki med drugim ureja tudi področje varstva pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Na karti mesta so predvidene tri stopnje ogroženosti, na območjih z višjo in srednjo stopnjo ogroženosti pa je pred začetkom gradbenih in drugih zemeljskih del potrebna izvedba predhodne detekcije zemljišča zaradi možnosti najdbe ostankov bomb.

FOTO: Marko Pigac/Slovenske novice

Na območju Mestne občine Maribor je bilo v obdobju med 7. januarjem 1944 in 12. aprilom 1945 izvedenih 29 bombnih napadov in odvrženih skupno 15.795 kosov bomb. Tako je možnost najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev na območjih zavezniškega bombardiranja relativno visoka in s tem povezana možnost nastanka nesreče zaradi nenadzorovane aktivacije bomb, opozarjajo na občini.

Intervencijo bo tako kot novembra 2019 vodil Darko Zonič iz državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi, ki je povedal, da gre za klasično letalsko bombo z dvema vžigalnikoma. V nedeljo opoldne bodo bombo predvidoma postavili v deset metrov globoko jamo, nato pa bodo začeli postopek odvijanja.