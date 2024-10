Na Sabotinski cesti umrl 69-letni Primorec

V prometni nesreči na Sabotinski cesti med Podsabotinom in Solkanom je včeraj ena oseba umrla, druga pa je bila lažje poškodovana. Kot pojasnjujejo s Policijske uprave Nova Gorica, se je nesreča zgodila v koridorju regionalne ceste, ki poteka čez italijansko ozemlje. Glede na to, da je v njej ena oseba umrla, je ogled opravila italijanska policija.

Ob 13. uri so policijo obvestili o prometni nesreči na Sabotinski cesti, kjer sta trčili dve osebni vozili, še opisujejo podrobnosti nesreče na PU Nova Gorica. Oba udeleženca prometne nesreče sta državljana Slovenije z območja Severne Primorske. Po prvih zbranih podatkih je 69-letni voznik avtomobila vozil iz Podsabotina proti Solkanu in med vožnjo nenadoma zapeljal na nasprotni vozni pas in čelno trčil v drugo osebno vozilo, s katerim se je iz nasprotne smeri peljala 65-letna voznica. V prometni nesreči je 69-letni voznik na kraju podlegel telesnim poškodbam, 65-letna voznica pa je bila le lažje poškodovana.

Ker gre za italijansko ozemlje, je ogled prometne nesreče opravila italijanska policija, slovenska policija je italijanskim kolegom nudila ustrezno pomoč in zavarovala kraj nesreče ter urejala obvoz. Na kraju so posredovali tudi poklicni gasilci iz Nove Gorice, ki so s tehničnim posegom rešili ukleščeno osebo iz vozila in na kraju nudili pomoč policiji in reševalcem nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Nova Gorica. Reševalci so poškodovani voznici že na kraju nudili prvo pomoč, nato pa so jo odpeljali na nadaljnje zdravljenje v šempetrsko bolnišnico.

O prometni nesreči so obvestili pristojne pravosodne organe tako na slovenski kot italijanski strani državne meje.