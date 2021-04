Nesreča pri Ljubnem ob Savinji usodna za 65-letnika

Policiste so včeraj ob 19.39 uri obvestili o hudi prometni nesreči s smrtnim izidom, ki se je zgodila na relaciji Ljubno ob Savinji proti Rosuljski cesti.



Policisti so ugotovili, da je na 65-letni voznik osebnega avtomobila v levem ovinku zapeljal desno z vozišča in trčil v nabrežino. Na kraju nesreče je umrl, je še sporočil Božidar Pezdevšek s Policijske uprave Celje.

