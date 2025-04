Nova katastrofa na območju Vrhnike

Že več let so nočni požari industrijskih objektov na območju Vrhnike prava mora. Požar v Kemisu leta 2017 je prinesel onesnaženje okolja, pred dvema letoma je šla v zrak tovarna pirotehnike Hamex, pri čemer je ena oseba umrla, več je bilo poškodovanih. V noči na torek pa je znova zagorel objekt na območju industrijskega območja na Opekarski cesti. Tik ob avtocesti so ognjeni zublji požirali stavbo, v kateri je obratovalo več podjetij.

»Izgubili smo tako rekoč vse, dirkalne avtomobile, rezervne dele, orodje za delo ... Od tega tudi kar precej stvari od strank. Škoda je ogromna,« je včeraj dopoldne po facebooku sporočil avtomobilist Domen Buh, ki je imel z bratom Aleksandrom v objektu avtodelavnico. »Če kdo ve za kakšen ugoden prostor za najem v okolici Dobrove, Brezovice ali Viča, se priporočamo. Potrebovali bi tudi vsaj osnovno orodje in dvigalko, da lahko vsaj približno nadaljujemo delo,« prosita brata.

Zraven je imelo poslovne prostore podjetje Modra pomoč, ki izdeluje in servisira plovila ter izdeluje tudi silose in izdelke iz poliestra. »Pri nas so uničeni viličarja, plovilo, kalupi za silose, silosi in revizijski jaški. Škoda je ocenjena na 300.000 evrov, natančnejših podatkov še nimamo,« so sporočili iz podjetja. In še: »Zagoreli so prostori, ker pa je v objektu več najemnikov, še ne vemo, kaj in kje je zanetilo požar.«

Policisti in forenziki so včeraj preiskovali pogorišče ter ugotavljali, zakaj je zagorelo. FOTO: Tomica Šuljić

Poveljnik PGD Vrhnika Jure Jakopič je povedal, da so v ponedeljek 43 minut pred polnočjo prejeli obvestilo o večjem požaru v gospodarsko-skladiščnem objektu: »Ob prihodu je bil polno razvit.« Prostovoljne gasilske enote Vrhnike, Verda, Sinje Gorice in Blatne Brezovice so se prve spoprijele z ognjem. »Zaradi dovoza vode so bili dodatno aktivirani PGD Log pri Brezovici in PGD Dragomer - Lukovica, kasneje še Gasilska brigada Ljubljana, zjutraj pa je prišla zamenjava: PGD Drenov Grič - Lesno Brdo in PGD Ligojna,« je naštel poveljnik vrhniške civilne zaščite Peter Rodič. »Požar je bil pogašen okoli druge ure zjutraj, nato smo gasili še manjše požare, ki so se pojavljali približno do šeste ure zjutraj, sledila je požarna straža.« Posredovalo je 71 gasilcev z 20 vozili.

Je šlo za požig?

Včeraj je na pogorišču mrgolelo policistov in kriminalistov. »Vzrok za nastanek požara še ni znan in je predmet ogleda, nadaljnjega zbiranja obvestil in kriminalistične forenzične preiskave,« je sporočil Tomaž Tomaževic z ljubljanske policijske uprave. Med možmi postave so bili tudi zaposleni v podjetjih, ki so po vsem sodeč pojasnjevali, kaj in kje je bilo v starejšem objektu, od katerega so ostali zidovi in ožgano, neuporabno ostrešje.

Ker so na vrhniškem koncu zelo občutljivi za onesnaženje okolja, so aktivirali tudi enoto mobilnega laboratorija: »Vsak tak požar je nevaren za okolje; aktivirali smo tudi druge službe, da so že med potekom intervencije lahko ocenile vpliv na okolico.«

Da onesnaženja tokrat ni bilo, je potrdil tudi podžupan Vrhnike Mirko Antolović, ki je včeraj pri občini (kak kilometer od požara) zadovoljno ugotavljal: »Zrak je za zdaj v redu, tukaj ne čutimo ničesar.« Pohvalil je gasilce in civilno zaščito, ki so na prizorišče prihiteli v 13 minutah. Zadovoljen je bil, da v požaru ni bilo poškodovanih.

»Vprašanje, koliko je bilo tu zaposlenih, in to iz lokalnega okolja,« je Antolović omenil zaposlene v podjetjih oziroma obratih, ki so čez noč ostali brez dela. Nekateri celo ugibajo, ali ni bil požar morda požig oziroma maščevanje tatov, ki so tod okoli že poskušali odpeljati prikolico za čoln; ko se je oglasil alarm, so štirje tatovi zbežali in posnetek bega se je znašel na spletu.

Oglasili so se tudi Zeleni Slovenije in opozorili: »Občutek, da se zgodovina ponavlja, ni več samo vtis – postaja realnost za vse, ki živijo v neposredni bližini industrijskih območij. Ljudje potrebujejo zaupanje, da jih okolje ne bo ogrožalo, ko zaspijo.«