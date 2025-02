Nove aretacije v primeru mafijskega umora Satka Zovka

Policija je v preiskavi umora Satka Zovka, ki se je zgodil konec novembra lani na Poti za Brdom, v ponedeljek in včeraj v Ljubljani, Domžalah, Novem mestu in drugje opravila več hišnih preiskav, nekatere osumljence so pridržali. Kot so zapisali na Generalni policijski upravi, policija preiskovalna dejanja še izvaja, zato bodo lahko več informacij posredovali pozneje.

Kot je poročal Večer, so preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) hišne preiskave izvedli pri najmanj sedmih osumljenih sodelovanja pri umoru bosanskega Srba Zovka, nekaterim so tudi odvzeli prostost. Med osumljenimi sta dva slovenska in pet bosanskih državljanov, živečih v Sloveniji. NPU jih sumi sodelovanja pri Zovkovem umoru in trgovine z drogo.

Po poročanju Večera so imeli osumljeni domnevno nalogo spremljanja gibanja Satka Zovka, predvsem slovenska državljana Vili S. in Vita V. sta ga domnevno opazovala v igralnici hotela Mons in obveščala svoje nadrejene. Ko se je odpeljal iz nje, so ga pričakali morilci in vanj izstrelili več kot trideset nabojev. Umrl je na kraju dejanja.

Glavni organizator umora in trgovine z drogo je domnevno 37-letni Dino Muzaferović - Cezar, bosanski državljan, ki je bil aretiran v ljubljanskih Črnučah samo šest dni po umoru. Poleg njega so aretirali Jako Berganta in Rolanda Cretuja, zasegli so jim tudi več kilogramov droge.

Cezarju preiskovalci prepisujejo vlogo vodje svoje združbe, ki je trgovala z drogo, vsi osumljeni pa naj bi bili del njegove dobro organizirane kriminalne združbe. Na začetku meseca je sarajevska policija na zahtevo kolegov iz Slovenije aretirala pet pripadnikov organiziranega kriminala, domnevno povezanih z umorom Satka Zovka, vendar so jih dan za tem izpustili, ker jim slovenski organi menda niso dostavili dokazov v zvezi z umorom.

A so na Generalni policijski upravi slednje zanikali. Kot so navedli, so bila preiskovalna dejanja v Sarajevu namenjena iskanju dokazov, ne pa njihovi predložitvi.