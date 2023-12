O posilstvu 19-letnice znova za zaprtimi vrati

V nadaljevanju preberite:

Dan po posilstvu so Klemna Rajnarja aretirali, potem pa se je začelo zapletati. Rajnar je zatrjeval, da je med aretacijo padel, z glavo močno udaril ob asfaltna tla, zato je dobil veliko buško, in da se potem sploh ni zavedal, kaj govori policistom. V spisu se je znašla tudi izjava oškodovanke, da sploh ni bila posiljena in je prijavo proti Rajnarju umaknila, a je tožilstvo kljub temu nadaljevalo pregon.