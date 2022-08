Obtoženi Uroš Rotnik prosil za milejši tempo obravnav

Na celjskem okrožnem sodišču se je danes začela glavna obravnava v zadevi Teš. Obtoženih je deset fizičnih oseb in ena pravna oseba, krivdo pa je priznala in s tožilstvom sklenila sporazum o priznanju odgovornosti pravna naslednica Alstoma, družba GE Steam Power Systems. Prvoobtoženi, nekdanji prvi mož Teša Uroš Rotnik, je že na predobravnavnem naroku zavrnil vse očitke, to je ponovil tudi pred današnjim narokom, ko je dejal, da ni kriv in da je vesel, da bo lahko to tudi dokazal.

Zagovorov obtoženih sicer še nismo slišali, na sodišče je danes prišla polovica. Zagovorniki več obtoženih se sicer niso strinjali, da bi glavno obravnavo danes sploh začeli. Predobravnavni narok za Alstom namreč še ni zaključen, sodnica Mojca Turinek še ni odločila, ali bo sporazum o priznanju odgovornosti sploh sprejela. Predobravnavni narok za naslednico Alstoma je razpisan za prihodnji teden, 1. septembra. Kot je predvideno v sporazumu, bo pravna naslednica Alstoma plačala 23 milijonov evrov kazni in okoli 50.000 evrov sodnih stroškov.

Napoved predlogov za izločitev

Šele po predobravnavnem naroku prihodnji teden bo sledil začetek glavne obravnave za preostale obtožence, ki jih danes v Celje ni bilo. Odvetnik Uroša Rotnika Mitja Jelenič Novak je opozoril, da bi bilo že iz razloga smotrnosti in ekonomičnosti postopka bolje, ko bi glavno obravnavo začeli hkrati za vse obtožence, predvsem pa po opravljenem predobravnavnem naroku za Alstom. Kot je spomnil Jelenič Novak, se bo namreč morala sodnica, če bo sporazum Alstoma in tožilstva zavrnila, izločiti iz postopka: »Če pa bo sporazum sprejela, bom njeno izločitev zahteval jaz!«

Kot je po naroku razložil Jelenič Novak, priznanje Alstoma namreč vpliva na oba zaposlena v Alstomu, soobtožena Josefa Reisla in Franka Lehmanna iz Avstrije: »Če bo sodnice sprejela priznanje Alstoma, nedvomno pomeni, da je obsodila najmanj Reisla in Lehmanna, saj ni mogoče ločevati pravne osebe od njenih odgovornih oseb. In to že vnaprej, ne da bi izvedla kakršen koli dokaz v zvezi z dejanji, ki se jima očitajo, seveda pa tudi mojo stranko, saj jim očitajo skupen dogovor.«

Uroš Rotnik zanika kakršno koli krivdo. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Dolga obtožnica

Obtožnica Urošu Rotniku očita zlorabo položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, ostalim obtoženim – Petru Kotarju, Boštjanu Kotarju, Jožefu Dermolu, Miranu Lebanu, Darku Weissu, Jožetu Lenartu, Bojanu Brešarju, Josefu Reislu, Franku Lehmannu in družbi Sol Intercontinental – pa pomoč pri tem kaznivem dejanju. Iz obtožnice so izločili kazniva dejanja pranja denarja, kar bodo obravnavali posebej. Sicer pa se zlorabe položaja nanašajo na dobavo in montažo merilnikov za bloka 4 in 5, za obnovo in optimiziranje bloka 5 ter za projekt bloka 6. Štirje tožilci specializiranega tožilstva so samo izrek obtožnice za obtožence, ki so bili danes v sodni dvorani, brali eno uro.

Jelenič Novak je že v sodni dvorani dejal, da je obtožnica dejansko le kronološki zapis »dogodkov, ki so pripeljali do zakonitega posla«.

Dodal je, da tožilstvo na 1300 straneh ne pojasni, katera dejanja so predstavljala zlorabo položaja: »Niti enega samega dokumenta v spisu ni, ki bi ga podpisal Uroš Rotnik, ne da ne bi tega potrdila pristojna služba. Nobene odločitve ni sprejel samovoljno. Vsi ostali pa so v obtožnici zato, ker brez njihove udeležbe niti teoretično ni možno Urošu Rotniku očitati zlorabe položaja. Gre za nerealno, neživljenjsko, dokazno nepodprto tezo, da je pri zlorabi položaja sodeloval celoten Teš, najmanj pa vodje. Kot hudodelska združba tehnikov in inženirjev, zaposlenih v neki gospodarski družbi. In ta hudodelska združba je pomagala Urošu Rotniku, da je dobil provizijo Alstoma. To je nerealno in fantastično!« Dodal je še, da je edina krivda te ekipe, »da so zgradili elektrarno, ki je vrhunski energetski dosežek, za kar bi si zaslužili medaljo, ne pa kazenskega pregona. Mogoče bomo to videli pozimi.«

Zakaj ni podkupovanja?

Po obravnavi je še opozoril, da obtožnica insinuira, da je Uroš Rotnik dobil provizijo za usluge za Alstom, da je ta dobil Teš 6: »To je za moje pojme očitek prejemanja nedovoljene podkupnine oziroma daril. Ampak obtožnica mu ne očita podkupovanja. Če je to tako jasno, kristalno čisto in dokazano, potem ni jasno, zakaj mu ne očitajo prejemanja podkupnine. Saj je to dosti lažje. Ne potrebuješ tako dolgovezne obtožnice z nejasnimi pojmi in celo kronologijo stvari. Poveš, kdaj je dobil, koliko je dobil, na kakšen način, kje in od koga.«

Ekipa specializiranega državnega tožilstva je pripravljena, pojasnili so, da bodo zagotovili tudi prisotnost na vseh predvidenih obravnavah, ki so že razpisane do konca januarja 2023. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Specializirana državna tožilka Darja Šlibar pa je bila jasna: »Obtožnica je pravnomočna. Sodišče je sprejelo očitke državnega tožilstva, ki so podprti z dokazi. Pravna opredelitev je vezana na zakonske znake. Mi smo v predkazenskem postopku ugotovili znake za kaznivo dejanje zlorabe položaja. Tako da zatrjujemo očitke za zlorabo položaja. Sodišče je te očitke sprejelo.«

Obravnave razpisane do konca januarja

Predsednica senata sodnica Mojca Turinek je v zadevi Teš razpisala 32 obravnav. Najprej bodo obravnavali zadeve glede merilnikov, potem bloka 5, zadeve bloka 6 bodo prišle na vrsto predvidoma v drugi polovici novembra. Pri vseh zadevah pa je udeležen Uroš Rotnik. Ta je tako sodnico prosil, da bi število obravnav zmanjšala: »Ne morem zdržati takega tempa. Ne fizično ne finančno. Ne vem, zakaj se nam zdaj tako mudi.« Dodal je, da ima podjetje, v njem je zaposlenih 40 ljudi in da mora biti v podjetju prisoten. Poleg tega je to zanj veliko finančno breme, saj ne more odvetniku vsak teden plačati dve obravnavi, odvetnika pa noče zamenjati.

Po obravnavi je še dodal: »Vodim uspešno podjetje, imamo več kot 90 odstotkov izvoza, vezan sem tudi na službene poti in ne morem si predstavljati priti sem 32-krat in biti na sodišču cele dneve. Pripravljen pa sem pa vsak dokument argumentirati, vsako vprašanje odgovoriti, vsak dokaz povedati. Prepričan sem, da v celotnem spisu ni enega dokumenta, ki bi dokazoval, da sem dobil kakršno koli podkupnino, nobenega finančnega toka, videlo se bo, da določene listine tudi niso tako prevedene v slovenščino, kot kažejo v tujem jeziku.«