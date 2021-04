Peško zbil, ko je prečkala cesto ob zeleni luči

Včeraj okoli osmih zjutraj se je v Velenju zgodila prometna nesreča, v kateri se je huje poškodovala 73-letna peška.



V peško, ki je pravilno, pri zeleni luči prečkala vozišče po prehodu za pešce, je trčil 66-letni voznik osebnega vozila, ki je pri zeleni luči iz smeri Kidričeve zavijal levo na Šaleško cesto. Voznik je po trčenju ustavil in peški ponudil prevoz do zdravstvenega doma, kar je odklonila, zato jo je odpeljal domov.



Peška je v popoldanskih urah poiskala pomoč v celjski bolnišnici, kjer so ugotovili, da se je v trčenju huje poškodovala. Voznika bomo zaradi povzročitve prometne nesreče kazensko ovadili.

Svarilo policije

V zadnjem času je na slovenskih cestah za posledicami prometnih nesreč umrlo preveč pešcev. V nekaj primerih vozniki osebnega avtomobila niso upoštevali prednosti pešca, ki je pravilno prečkal vozišče na zaznamovanem prehodu, nekaj pešcev pa je umrlo zato, ker so povzročitelji nesreče vozili prehitro.



Policija zato voznike opozarja, naj bodo bolj pozorni na pešce. Pešcem pa svetujejo, naj poskrbijo za lastno varnost tako, da so na cestah še posebej previdni in vidni.

