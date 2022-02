Pisemske grožnje zanika

Lanskega oktobra so na naslove vsaj šestih visokih predstavnikov države prispele pošiljke z grožnjami s smrtjo. Policija primer še preiskuje, je pa po poročanju medijev v zvezi s tem že opravila pogovor z vsaj enim osumljenim.

Kuverte z grožnjami, podobami vislic in naboji so prejeli tudi predsednik vlade Janez Janša, podpredsednik vlade Matej Tonin, poslanec Desusa Robert Polnar, notranji minister Aleš Hojs, dve poslanski skupini v DZ in prvak SNS Zmago Jelinčič.

Po neuradnih podatkih, ki so se razširili v javnosti, naj bi za pošiljkami stal Celjan T. G., menda podpornik vlade in član SNS. Omenjeni je včeraj pošiljanje nabojev v pošiljkah zanikal in dejal, da je v šoku. Potrdil pa je, da so celjski policisti z njim pred dvema dnevoma opravili pogovor kot z enim od sedmih osumljencev v tej zadevi. Za Večer je pojasnil, da je bil pred časom zabeležen na eni izmed varnostnih kamer, »ko sem na Trojanah kupoval krofe, kar večkrat počnem. S pošiljanjem omenjenih grozilnih pisem nimam nič«. Dodal je še, da so mu na celjski policijski upravi vzeli vzorce DNK in ga po zaslišanju izpustili. Nenavadno pa se mu zdi tudi, da je njegovo ime tako hitro po zaslišanju na policiji prišlo v nekatere medije.

Na policiji poudarjajo, da intenzivna kriminalistična preiskava še vedno poteka, zato zaradi interesa preiskave in varstva osebnih podatkov podatkov o morebitnih osumljencih ne razkrivajo.

Iz SNS so sporočili, da je omenjenemu v sredo prenehalo članstvo v stranki.