Po nesreči na Mali Mojstrovki ovadili vodjo ture in Športno društvo Jeti

Nesreča na Mali Mojstrovki je pokazala na povsem neurejeno in predvsem nevarno področje komercialnega vodenja v gore. Medtem ko imajo dovoljenje za vodenje po zahtevnih terenih in alpinističnih smereh le gorski vodniki z mednarodno licenco IFMGA, jih v resnici na črno vodijo številni neusposobljeni posamezniki in društva brez licence.