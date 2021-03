55-letnik umrl zaradi udarcev s topim delom sekire

Osumljeni že obravnavan zaradi nasilja

Policisti Policijske postaje Idrija so prejšnji teden obravnavali umor v naselju Spodnja Idrija . Zaradi nasilne smrti je umrl 55-letni. Že kmalu po najdbi trupla so policisti odvzeli prostost in odredili pridržanje 48-letnemu moškemu z območja Upravne enote Idrija, ki so ga osumili povzročitve kaznivega dejanja. Žrtev je sicer umrla že med 9. in 11. marcem, policisti pa so klic o najdbi trupla dobili 15. marca. V stanovanju, v katerem je bival pokojni, se je na trenutke sicer zadrževalo več različnih oseb, ki so prihajale in odhajale.Vodja Sektorja kriminalistične policije PU Nova Goricaje danes povedal, da so policisti prejšnji ponedeljek ob 13.29 prijeli klic občana o najdbi trupla 55-letnika v stanovanju v Spodnji Idriji. Zaradi nepojasnjenega vzroka smrti, ki jo je potrdil zdravnik Zdravstvenega doma Idrija, in razlogov za sum o storjenem kaznivem dejanju, so preiskavo prevzeli novogoriški kriminalisti. Na podlagi nujnih preiskovalnih ukrepov so ugotovili, da gre za nasilno kaznivo dejanje, kar je potrdila tudi sodna obdukcija trupla. Vzrok za smrt 55-letnika so bile hude poškodbe glave, povzročene z udarci s topim delom sekire.Tri dni po prijavi najdbe trupla so policisti v večernem času na območju Idrije priprli 48-letnega moškega. Naslednji dan so opravili hišno preiskavo bivališča, v katerem je osumljeni prebival. Pri hišni preiskavi so našli in zasegli predmete, ki bodo služili kot dokaz za kaznivo dejanje umora. Motiv za umor bodo po besedah Marina Pangosa poskušali v nadaljevanju zbrati z obvestili in dejstvi. Osumljenega moškega so policisti predali dežurni preiskovalni sodnici, ki je zanj po zaslišanju odredila pripor. Osumljeni je bil v preteklosti že obravnavan zaradi nasilja in kaznivih dejanj s področja premoženjske kriminalitete. Žrtev in osumljeni, je še dodal Pangos, sta bila znanca, osumljeni 48-letnik se je večkrat zadrževal na domu pokojnega.Lani so na območju Policijske uprave Nova Gorica obravnavali štiri poskuse uboja in en dokončan umor, in sicer na območjih PP Nova Gorica in Idrija. Letos so (poleg omenjenega umora v Spodnji Idriji) obravnavali še en poskus uboja. Po 116. členu kazenskega zakonika se umor kaznuje z najmanj petnajstimi leti zapora.