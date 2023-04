Ponarejevalca poslali na hladno

Potem ko so na območju Policijske uprave Celje v drugi polovici marca v obtoku zaznali več ponarejenih stoevrskih bankovcev, ki so jih storilci unovčevali na različnih lokacijah, tako v trgovinah, trafikah, gostinskih lokalih in drugje, se je zdaj za zapahi znašel ponarejevalec.

Kriminalisti so izsledili 53-letnega slovenskega državljana, osumljenega ponarejanja denarja, in mu prejšnji teden odvzeli prostost ter ga pridržali, je sporočila Milena Trbulin, tiskovna predstavnica PU Celje. Osumljenec je imel ob prijetju pri sebi še 12 ponarejenih 100-evrskih bankovcev, ki jih je nameraval spraviti v obtok. Zaradi suma storitve šestnajstih kaznivih dejanj ponarejanja denarja so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki mu je odredil pripor.

Policisti pojasnjujejo, da za prepoznavo ponarejenih bankovcev v večini primerov zadošča, da bankovec pogledate, otipate in obrnete proti viru svetlobe, saj so ponaredki zaščitnih elementov tako opaznejši. »Ponarejene bankovce lahko prepoznate tudi na otip, po reliefu, saj ga ponaredki velikokrat nimajo. Pri pregledu pristnega bankovca proti svetlobi sta vidna portretni vodni znak in varnostna nit, pri večjih vrednostih še portretno okence,« so še pojasnili, in dodali, da se pri nagibanju bankovca naprej in nazaj na srebrnem traku opazi portret Evrope v prosojnem okencu, na zeleni številki pa svetlobni val, ki se premika navzgor in navzdol po številki.

»Če se vam zdijo bankovci sumljivi, o tem takoj obvestite policijo. Če sumite, da je bankovec, ki ga imate oziroma ste ga prejeli, ponarejen, si poskušajte zapomniti čim več informacij, predvsem pa kdaj, kje in od koga ste bankovec prejeli,« smo še izvedeli.