Ponoči požar gasilo sto gasilcev

Na pobočju Potoške gore in Babe v Predvorski občini še vedno gori, prizadevanja za gašenje med drugim otežujeta nedostopen teren in veter, ki spreminja smer. Ponoči je požar gasilo več kot sto gasilcev, ki so varovali tudi bližnjo vas Potoče. V pripravljenosti je bilo ponoči 50 gasilcev, je poročal Radio Slovenija.

FOTO: Dejan Javornik/Slovenske novice

Gasilska intervencija poteka neprekinjeno od ponedeljka od okoli 16. ure naprej. Z novim dnevom na mesto požara prihajajo nove ekipe prostovoljnih gasilskih društev, od vsepovsod, ne le z Gorenjske. Posredovanje na območje je zaradi strmine, težkega dostopa, erozije težavno in nevarno. Vodja intervencije Andraž Šifrer je povedal, da prihajajo gasilci iz sosednjih gasilskih zvez, danes bodo na pobočju pri gašenju pomagali tudi štirje helikopterji Slovenske vojske, prav tako pričakujejo, da bo na pomoč zopet prišel hrvaški canadair. Šifrer je že včeraj dejal, da jim pred obilnim deževjem požara ne bo uspelo pogasiti. Požar je sicer ocenil za največjega na Gorenjskem v tem letu.