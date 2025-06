Ponovno slišali strele, tokrat v Dravljah

Ljubljanska policijska uprava je ponovno poročala o streljanju v Šiški v Ljubljani. Tako kot pred slabim tednom, ko so poke ponoči slišal prebivalci na območju športnega parka oziroma Žaka, so bili tudi danes ponoči obveščeni o pokih, podobnih pokom orožja. Tokrat se je zgodilo v Dravljah.

»Na kraj dogodka je bilo napotenih več patrulj, a tam niso zaznale nobenega človeka. So pa policisti našli manjše število tulcev. Po do zdaj zbranih obvestilih v dogodku ni bil nihče poškodovan. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in preverjanje vseh okoliščin dogodka, med drugim, ali gre za uporabo pravega ali tako imenovanega plašilnega orožja. O vseh ugotovitvah bo obveščeno pristojno državno tožilstvo,« je ob tem sporočil tiskovni predstavnik Tomaž Tomaževic.

Kot smo izvedeli neuradno, naj ne bi šlo za pravo orožje. Medtem pa niso znani niti izsledki o dogodku, o katerem smo poročali prejšnji teden. Že 10. junija je bila namreč policija obveščena o podobnem dogodku pri Žaku. Tudi takrat so našli nekaj tulcev, a na kraju dogodka ni bilo več nikogar. V obeh primerih policisti preiskujejo sum kaznivega dejanja.

Grozil, da bo vse pobil

V noči na soboto, malo po 3. uri, pa se je na Mirni po koncu veselice steplo več ljudi. Eden je grozil, da gre po pištolo in da se bo vrnil. Obljubo je uresničil, saj je prišel s pištolo in vpil, da bo vse pobil. A so ga trije prisotni obvladali in mu odvzeli, kot se je kasneje izkazalo, imitacijo orožja. Policisti so jo zasegli, srečal se bo s sodnikom, saj so zanj spisali obdolžilni predlog, so sporočili z novomeške policijske uprave.