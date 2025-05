Pretep in streljanje zaradi kletvice

V nadaljevanju preberite:

Po sobotnem kravalu v Šiški, ki se je začel z udarcem upokojenke, nadaljeval pa s pretepom in streljanjem med bloki ter pretepom iste upokojenke, ki je nato pristala na urgenci, smo vzpostavili stik z žrtvijo. Ta nam je s težkim srcem pripovedovala, kako je izbruhnil kaos, ki že dva dni polni medije. V sobotnem popoldnevu je odšla v bar, v katerega zahaja že desetletja, da bi lastniku čestitala za rojstni dan in ga obdarovala. Ostala je na pijači in se začela pogovarjati s kakšnim tri desetletja mlajšim moškim, ki ga iz zgornje Šiške pozna zgolj na videz: »Ne morem povedati nič slabega o njem, ker ga ne poznam,« je začela pripoved.