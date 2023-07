Posiljevalcu potrdili 25 let zaporne kazni

V nadaljevanju preberite:

Če bodo 37-letnega bosanskega državljana z zajetnim kazenskim listom pri nas in v domovini Mehmeda Mahmutovića spoznali za krivega poskusa uboja, mu bodo to kazen prišteli h kazni 25 let zapora, ki ga je doletela predlani. Takrat so ga obsodili zaradi šestih ropov, nasilništva, posilstva in spolnega nasilja, tolikšno kazen pa mu je potrdilo tudi vrhovno sodišče, ko je zavrnilo zahtevo obrambe za varstvo zakonitosti.