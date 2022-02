Postopek zoper nekdanjega dekana FDV Grizolda je zastaral

Ljubljana – Na zatožno klop ljubljanskega okrožnega sodišča je stopil nekdanji dekan fakultete za družbene vede (FDV) Bojko Bučar, ki mu tožilstvo očita domnevno zlorabo položaja v aferi izplačevanja dodatkov za stalno pripravljenost. Bučar po poročanju STA krivdo zanika, sodni postopek zoper Bučarjevega predhodnika, nekdanjega dekana Antona Grizolda, pa je zastaral.

Tožilstvo Bučarju očita, da naj bi kot dekan FDV v času od oktobra leta 2011 do septembra 2013 zlorabil uradni položaj z namenom, da bi sebi in drugim pridobil protipravno korist. To naj bi storil s tem, da je izdal odredbe in sklepe o stalni pripravljenost za 24 uslužbencev fakultete, za kar pa ni imel pravne podlage. Po mnenju tožilstva naj bi Bučar vedel, da so izplačila nezakonita, vendar je zasledoval cilj povečanja plač zaposlenim, je med drugim poudarila okrožna državna tožilka Renata Vodnjov.

Izplačila dodatkov je »podedoval«

Bojko Bučar. FOTO: Leon Vidic/Delo

Bučar, ki je približno dve leti upokojen, se je zagovarjal, da je izplačila dodatkov za stalno pripravljenost podedoval od prejšnjega dekana FDV Grizolda, ob prevzemu funkcije pa ga ni nihče opozoril, da bi bilo z izplačili karkoli narobe. Takšnega svarila ni dobil niti od svojih kolegov, drugih dekanov ljubljanske univerze, s katerimi so se srečevali mesečno in pogovarjali o različnih vprašanjih, tudi dodatkih za stalno pripravljenost. Ko je prevzel funkcijo dekana, je bila fakulteta za družbene vede v nezavidljivem finančnem položaju, sodelavci pa so ga opozorili, da so do dodatkov upravičeni kot javni uslužbenci, je dejal.

Bučar je po poročanju STA poudaril tudi, da dodatkov za stalno pripravljenost fakulteta ni izplačevala iz javnih sredstev, temveč iz sredstev, ki jih je fakulteta pridobivala iz tržne dejavnosti. Očitek tožilstva, da naj bi izplačilo dodatka za stalno pripravljenost predpisoval sam sebi, je Bučar zanikal.

Medtem ko se sojenje zoper Bučarja nadaljuje, je postopek zoper Bučarjevega predhodnika Grizolda, ki je bil dekan FDV v letih 2007-2011, zastaral. Bučarjev zagovornik Miha Kozinc je včeraj predlagal, naj sodišče zasliši Grizolda.

Inšpektorat za javni sektor je leta 2016 odločil, da mora skupno 40 zaposlenih na FDV vrniti 63.635 evrov nezakonito izplačanega dodatka za stalno pripravljenosti, med njimi tudi nekdanja dekana Bučar in Grizold.