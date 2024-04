Požar v Tešu 4 v Šoštanju

V četrtem bloku Termoelektrarne Šoštanj (Teš), ki sicer ne obratuje več, je izbruhnil požar, so povedali v Tešu.

Na območju Šoštanja in Lokovice so zato zatulile sirene za splošno nevarnost. Aktivirani so prostovoljni gasilci iz obeh krajev, ne gre pa za požar večjih razsežnosti.

Generalni direktor Teša Branko Debeljak je povedal, da je zagorelo pri razgradnji četrtega bloka, ki ga izvaja zunanji izvajalec.

Objekt so namreč julija 2018 po 46 letih obratovanja zaradi zastarelosti ustavili.