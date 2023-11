Požar v naselju Grajena vzel življenje

Ob 12.22 je v naselju Grajena na območju občine Ptuj prišlo do požara, v katerem je umrla ena oseba, poroča portal Uprave za zaščito in reševanje. Zagorela je lesena lopa v velikosti okoli štiri kvadratne metre. Požar so pogasili gasilci PGD Grajena.

Popoldan so tudi s Policijske uprave Maribor sporočili, da policisti in kriminalisti opravljajo ogled območja požara in zbirajo obvestila.