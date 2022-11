Predrzni voznik začetnik na avtocesti kar 232 kilometrov na uro

Policisti PPP Celje so minuli konec tedna lovili prehitre voznike, med njimi pa je bil tudi predrznež, ki je na avtocesti pri Celju kljub dovoljeni hitrosti 130 kilometrov na uro vozil kar 232!

»Policisti so v postopku ugotovili, da je voznik začetnik, zato mu je bila prepovedana nadaljnja vožnja in odvzeto vozniško dovoljenje. Za prekršek prekoračitve hitrosti je predpisana globa 1200 evrov in devet kazenskih točk, kar za voznika začetnika pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja,« je pojasnil Marjan Strašek s PU Celje. Istega dne so na avtocesti pri Celju ustavili voznico, ki je vozila 196 km/h. »Izrekli so ji 400 evrov globe in pet kazenskih točk,« je dodal.

V soboto popoldne so prehitrega voznika ustavili v Celju. »Vozil je s hitrostjo 109 km/h, kar pomeni, da je ob upoštevani varnostni razliki merilnika hitrosti prekoračil s splošnim predpisom dovoljeno hitrost vožnje v naselju za najmanj 53 kilometrov na uro,« je pojasnil Strašek. Tudi v tem primeru je šlo za voznika začetnika. »Nadaljnja vožnja mu je bila prepovedana, vozniško dovoljenje mu je bilo odvzeto. Za prekršek prekoračitve hitrosti je predpisana globa 1200 evrov in 18 kazenskih točk, kar za voznika pomeni prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja,« smo še izvedeli.