Preiskava nasilne smrti je za policijo zaključena

Od smrti gostinca Vlada Pinteriča iz Dolenje vasi pri Krškem je minilo deset let. Ubit je bil v noči na 11. julij 2014. Organi odkrivanja storilcev kaznivih dejanj se s tem primerom ne ukvarjajo več; prepričani so namreč, da so že nekaj mesecev po zločinu prijeli pravega storilca.

»Policijska preiskava umora Vlada Pinteriča se je zaključila s kazensko ovadbo in privedbo osumljenca na sodišče,« so sporočili pred časom s Policijske uprave Novo mesto. Pomenljivo je tudi aktualno pojasnilo krškega tožilstva: »Policija v zvezi umora Vlada Pinteriča ne izvaja dodatnih aktivnosti. Obdolženi Iztok Flis je bil zaradi pomanjkanja dokazov v kazenskem postopku oproščen.«