S pištolo jo je skrit čakal v prtljažniku avtomobila

Še ena zgodba o nasilju, ki se je končala najbolj tragično, se je zgodila v torek popoldne, tokrat na Koroškem, v industrijski coni Pameče pri Slovenj Gradcu. Štiridesetletno domačinko je 30-letni državljan Severne Makedonije ustrelil in nato sodil še sebi. On je umrl na kraju dogodka, medtem ko so žrtev v kritičnem stanju odpeljali v slovenjgraško bolnišnico. A je tam isti večer umrla.

Umorjena je bila zaposlena kot voznica v zasebnem podjetju MKB Roberta Brezovnika, ki se ukvarja s prevozi in gradbenimi storitvami. Brezovnik nam je povedal, da je poznal tudi storilca, saj naj bi večkrat prišel in pred podjetjem čakal nanjo. Ni pa slutil, da bi se lahko zgodilo kaj tako strašnega. »V torek popoldne je končala delo, tovorno vozilo parkirala na dvorišču, sedla v svoj avto in se odpeljala proti domu. Po le nekaj desetih metrih pa jo je ustrelil,« nam je povedal njen nadrejeni.

Oče pokojne ni mogel verjeti, kaj se je zgodilo. Povedal je, da se je par zbližal pred kakšnim letom. »Na začetku sta se imela grozno rada, pred kakšnima dvema mesecema pa sta se razšla – potem ko je hči izvedela, da ima v Makedoniji ženo in dva otroka. Tega ni prenesla in je zvezo končala,« nam je razkril.