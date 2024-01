Slovenski izvedenci ugotovili eno, hrvaški drugo

V nadaljevanju preberite:

Senat je po skoraj eni uri posveta sledil Molanu z obrazložitvijo, da je mnenje, ki so ga dobili v roke tik pred sojenjem, kritično do dosedanjih zaključkov balista in NFL, ocenjuje jih celo kot zmotne in napačne, zato je treba to razčistiti, po potrebi pa strokovnjake tudi soočiti. »Izmenjali bodo argumente in protiargumente, pa bomo videli, kam bomo prišli,« je zaključila Hodetova in pozvala Pilingerja, naj se zdaj zagovarja. Tako je namreč obljubil na prejšnji obravnavi, saj se je doslej branil z molkom, a je Molan branje zagovora preložil – prebral ga bo po tik pred zaključnimi besedami.

Naj spomnimo: do strelskega obračuna je prišlo 3. septembra 2022 na regionalni cesti Novo mesto–Mirna Peč po predčasno zaključeni zabavi, na kateri je igral znani romski glasbenik Demir Brezar - Demko.