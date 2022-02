Soobtoženi Mirka Tuša priznal in bo delal v splošno korist

Nekdanji direktor Tuš Holdinga Matjaž Zadravec je še pred današnjim predobravnavnim narokom na celjskem okrožnem sodišču s tožilstvom sklenil sporazum o priznanju krivde, in sicer zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti v sostorilstvu. V času, ko je bila skupina Tuš insolventna, je namreč kot direktor Tuš Holdinga pooblastil odvetniško družbo, da je poskrbela za neodplačni prenos blagovnih znamk skupine Tuš na Mirka in Tanjo Tuš. S tem sta Tuševa pridobila več deset milijonov evrov premoženjske koristi.

Mirka in Tanje Tuš, ki sta poleg zlorabe položaja v sostorilstvu obtožena tudi pranja denarja, na današnjem predobravnavnem naroku ni bilo, tako so šteli, da krivde ne priznata. Mirko Tuš je v Braziliji, zdravstveno stanje pa mu po navedbah njegovega zagovornika odvetnika Emila Zakonjška ne omogoča, da bi pred majem prišel na sodišče. Predsednik senata sodnik Marko Brišnik je prvo obravnavo razpisal za 5. maj.

Priznanje krivde presenečenje

Zadravec je z okrožnim državnim tožilstvom sporazum sklenil 8. novembra lani, sodnik Brišnik je sporazum danes sprejel. O tem Zakonjšek in zagovornica Tanje Tuš odvetnica Martina Žaucer Hrovatin nista vedela ničesar. »Situacija je zdaj malo drugačna. Sodnik se je do priznanja krivde opredelil, opredelil se je tudi do dokazov, ki potrjujejo domnevno krivdo obtožencev in zato menim, da obstajajo razlogi za njegovo izločitev, ker je opis dejanja tako prepleten med vsemi tremi obtoženci,« je dejal Zakonjšek. Predlog za izločitev sodnika Marka Brišnika je dala tudi odvetnica Tanje Tuš.

Na predobravnavnem naroku na celjskem okrožnem sodišču so bili (z leve) obtoženi Matjaž Zadravec, ki je krivdo priznal, njegov zagovornik odvetnik Daniel Planinšec, zagovornica Tanje Tuš odvetnica Martina Žaucer Hrovatin in zagovornik Mirka Tuša odvetnik Emil Zakonjšek. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Brišnik je dejal, da bo glede predloga za izločitev podal izjavo, odločila pa bo predsednica okrožnega sodišča. Kljub temu pa ni bilo razlogov, da ne bi že danes opravili naroka za izrek kazenske sankcije Zadravcu, ki je krivdo priznal. Kot je v izreku sodbe dejal Brišnik, je Zadravec vedel, da je bil Tuš Holding v času, ko so blagovne znamke neodplačno prenesli na Mirka in Tanjo Tuš, insolventen. Šlo je za vse blagovne znamke, je dejal Brišnik in se obrnil k Zadravcu: »Zavedali ste se, da gre za prenos velike premoženjske koristi. Cenitev blagovnih znamk je namreč znašala 94 milijonov evrov.«

Kot je bilo sklenjeno v sporazumu o priznanju krivde, je bil Zadravec danes obsojen na osem mesecev zapora. Kazen bo odslužil s 480 urami dela v splošno korist v dveh letih. Poleg tega mora plačati 5000 evrov v dobrodelne namene, kar je storil že decembra. Sodišče ga ni oprostilo plačila sodnih stroškov, čeprav je za to zaprosil, saj je brezposeln in odvisen od prihrankov ter od družine. Sodišče je sledilo predlogu okrožnega državnega tožilca Luke Grasellija, ki je dejal, naj Zadravec sam plača sodni postopek, »ker je imel v Združenih arabskih emiratih visoko plačo, kot izhaja tudi iz njegovega zagovora v preiskavi«. Na sodišču je Zadravec dejal, da je v Dubaju dobro zaslužil, a da so bili tudi stroški tako visoki, da je imel na računu pozitivno ničlo.

Premoženjska korist

Mirko in Tanja Tuš sta s prenosom blagovne znamke Tušmobil pridobila po zadnjih ugotovitvah kriminalistov 29 milijonov evrov protipravne premoženjske koristi. Očitno pa je šlo skupno za precej več, kot je povedal zagovornik Matjaža Zadravca odvetnik Daniel Planinšec: »Sprva je bilo 90 milijonov evrov, zdaj so blokirana sredstva v višini 70 milijonov evrov, ampak to ni več problem mojega klienta. Naj se drugi s tem ukvarjajo.«

Tušev zagovornik, odvetnik Zakonjšek pa je dejal, da s prenosom blagovnih znamk sploh ni nič narobe: »Žal se določeni dokazi, na katere je obramba opozarjala, niso izvedli že v preiskavi. Če bi se že izvedli, bi lahko tudi tožilstvo drugače presodilo ta prenos blagovnih znamk. Z njim nista storila nič nezakonitega. Imamo strokovno mnenje o tem, določene priče, ki bodo potrdile ravnanje obtožencev, ki niso bile v preiskavi zaslišane. Prepričan sem, da se bo v nadaljnjem postopku to razčistilo v korist obtožencev.«

Mirko in Tanja Tuš naj bi pred sodnika stopila maja, takrat se namreč Mirko Tuš vrača iz Brazilije v Slovenijo, kot je pojasnil Zakonjšek. Sodnik Brišnik ga je opozoril, da so v spisu trije Tuševi naslovi v Braziliji, ampak na nobenega mu ni bilo možno vročiti sodnih pošiljk: »V Braziliji se nahaja dlje časa, ima brazilsko osebno izkaznico. Če ne bo dal naslova, kamor bi mu lahko vročali pisanje, bom štel, da se izmika.« Zakonjšek je zatrdil, da ne gre za izmikanje, da bo sam posredoval, da bo Tuš seznanjen s pošiljkami, kasneje pa je v izjavi za medije dejal, da se je Tuš že doslej vedno udeleževal postopka: »Njegovo zdravstveno stanje je težko, trajno in je razumljivo, da se mora sodišče temu prilagoditi. To ni izigravanje, zavlačevanje postopka, ampak dejansko vse temelji na tem zdravstvenem stanju, ki je izjemno slabo.«