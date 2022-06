Sosedo pričakal v zasedi in ustrelil s šibrovko

V nadaljevanju preberite:

Septembra bodo minila že štiri leta od dogodka, ki bo Ireno O. zaznamoval do konca življenja. Njen sosed, danes 70-letni Jože Šercer, jo je namreč 20. septembra 2018 v kraju Papeži v občini Osilnica, tik ob slovensko-hrvaški meji, počakal v zasedi in jo z lovsko puško šibrovko z razdalje deset metrov ustrelil v predel desne roke in desni del trebuha.

Domačinka je šla takrat, tako kot vsak drug dan, v službo na drugo stran meje, na Hrvaško. »Samo počilo je in grozno me je zaskelelo v rami,« je razlagala po dogodku in dodala, da je Šercerju zavpila, da jo je zadel. Pomislila je, da jo bo še enkrat ustrelil, zato je začela teči na drugo stran meje, tam pa poklicala policijo. Zakaj bi ji kaj takega hotel storiti, ni znala povedati.

Kot se je izkazalo kasneje, med kar dvakratnim razčiščevanjem na ljubljanskem okrožnem sodišču, Šercerju ni bilo všeč, da sosedo še ne leto dni po smrti njenega moža obiskuje drug moški, upokojeni hrvaški policist. »Če bi hotel, bi lahko oba ubil, ampak sem ju hotel samo prestrašiti. Ljubosumen sem bil na oba,« je razlagal že v preiskavi. Vse od maja 2018 jo je spremljal in ji sledil na skoraj vsakem koraku. Razmišljal je tudi o tem, da bi napadel njenega prijatelja, a si tega ni upal, »da ne bi prišlo do mednarodnega incidenta«.