Motorist je v nesreči izgubil nogo

V sodno dvorano koprskega sodišča so povabili Sava Kralja, kitarista priljubljene primorske glasbene skupine Ne me jugat. Obdolžen je namreč povzročitve hude prometne nesreče. Motorist, žrtev nesreče, je ostal trajno zaznamovan, saj je v njej izgubil nogo. Preden so na kraj nesreče prišli policisti, pa je Kralj, ki ni upošteval pozivov navzočega, naj tega nikar ne stori, premaknil svoj avto. Za glasbenika to ni prvi tovrstni sodni postopek, saj je že pred leti v Kopru pri Bonifiki povzročil prometno nesrečo, v kateri je umrl človek, nato pa pobegnil s kraja nesreče, ne da bi pomagal ali poklical reševalce.