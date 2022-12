V požaru hiše v Senešcih poškodovana dva stanovalca

V nedeljo pozno zvečer je v naselju Senešci v občini Ormož zagorelo ostrešje in mansarda stanovanjske hiše. Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, sta bili pri tem poškodovani dve osebi, ki so ju prepeljali v bolnišnico, požar pa so pogasili gasilci iz Senešcev, Velike Nedelje, Ormoža, Cvetkovcev, Podgorcev, Trgovišča in Bresnice.

Do požara je prišlo malo po 22.30 uri, kot so ob tem sporočili iz Policijske uprave Maribor, pa sta se pri začetnem poskusu gašenja poškodovala dva stanovalca hiše, ki sta utrpela opekline po rokah in obrazu.

Policisti so opravili ogled kraja dogodka, še vedno pa zbirajo dodatna obvestila v zvezi z okoliščini požara. Po doslej zbranih podatkih je tuja krivda za izbruh ognja izključena, ko bodo zbrali vse informacije, pa bodo o primeru obvestili pristojno okrožno državno tožilstvo.