V rezidenci je podrl zidove in si postavil savno

Kovačič je sicer že v prvem sojenju neuspešno pojasnjeval, da je šlo pri »investicijskih delih«, ki mu jih očitajo, izključno za redna vzdrževalna dela in da nikakor niso pustila posledic, ki se jih pozneje ne bi dalo z lahkoto odstraniti. Trdil je, da je bila stavba v precej slabem stanju, kar je bila verjetno posledica bivanja njegovega predhodnika, pakistanskega veleposlanika, ki je tam živel z veliko družino. »Nočem biti rasistka, ampak prejšnji najemnik hiše, pakistanski beg, je bil gospod par excellence. In tudi stanovanje je za seboj pustil par excellence. Vse je bilo super, super, super. Za vsako sliko posebej me je vprašal, ali jo lahko obesi na steno … Ne pa ta, ta je bil, takole bom rekla, pa naj me toži – čisti klošar!« je pred tremi leti v ponovljenem sojenju na sodišču lastnica vile govorila o nekdanjem slovenskem veleposlaniku.