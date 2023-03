V smrt pacienta vodila prepozna in napačna diagnoza

V nadaljevanju preberite:

V ZD očitke zavračajo in pojasnjujejo, da je bila bolniku 29. januarja 2020, ko se je šele oglasil pri osebni zdravnici, in ne dva dni prej, kot trdijo svojci, kar da potrjuje zapis v zdravstvenem kartonu, postavljena diagnoza, da je prejel terapijo in navodila. Ko so ga 30. januarja po obisku ekipe nujne medicinske pomoči (NMP) odpeljali v ZD, mu je zdravnica postavila diagnozo s terapijo in navodili, naj se oglasi pri osebni zdravnici, pa se ni.